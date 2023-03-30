Деньги 30 марта 2023, 09:53 Гендиректор Marvel Entertainment попал под сокращение в компании Disney NYT: компания Disney уволила главу Marvel Entertainment Айзека Перлмуттера Unsplash

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Один из основателей, почетный генеральный директор Marvel Entertainment и финансист Айзек Перлмуттер попал под сокращение в компании The Walt Disney Company. Об увольнении ему объявили по телефону, сообщила газета The New York Times.

Его подразделение работало отдельно от Marvel Studios и отвечало за потребительские товары. Айзек Перлмуттер возглавлял его со дня основания в 1998 году. Ему позвонили, сообщили об увольнении и реорганизации Marvel Entertainment в рамках массовой оптимизации.

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The Walt Disney Company начала 27 марта кампанию по сокращению расходов на сумму 5,5 миллиарда долларов за счет увольнения семи тысяч сотрудников, или 4% своего штата, по всему миру. Топ-менеджер, сопрезидент Роб Стеффенс и главный юрисконсульт подразделения Джон Турицин вошли в их число.

«Вспыльчивый и безжалостный руководитель уже более 10 лет считается отвлекающим фактором внутри Disney. <…> Будущее господина Перлмуттера в Disney стало предметом споров внутри компании», — рассказал автор статьи.

Об увольнении почетного гендиректора заговорили после скандала, когда он подтолкнул инвестора Нельсона Пельца войти в совет директоров Disney. Ему отказали, а в феврале исполнительный директор медиакорпорации Роберт Айгер анонсировал сокращение штата.

Disney заявил об уходе из России в марте 2022 года, а к Новому году прекратил вещание одноименный телеканал. Несмотря на это, киностудия решила продолжить показ на широком экране неофициально — через каналы параллельного импорта.