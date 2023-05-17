Деньги 17 мая 2023, 23:35 Гендир Telecom Daily Кусков предрек рост цен на бытовую технику

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В связи с изменением тарифов на таможенные сборы для компаний, импортирующих в Россию электронику и бытовую технику, может произойти рост цен на эти товары. Таким мнением поделился генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Об этом сообщило ИА НСН.

При этом специалист подчеркнул, что рост стоимости товаров будет не слишком значительным, так как на данный момент существует большое количество компаний, которые занимаются параллельным импортом.

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«Полагаю, что новшество может повлиять на изменение ценовых характеристик, однако глобального изменения в масштабах всей России я не предвижу», — рассказал Кусков.