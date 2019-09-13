Газпрому запретили использовать допмощности OPAL. Обрадовались только в Киеве

Регулятор ФРГ запретил Газпрому использовать дополнительные мощности OPAL для транспортировки сырья в Европу. В Госдуме считают, что это крайняя точка, после которой начнется смягчение позиций.

Как говорится в решении регулятора ФРГ, Газпрому запрещено использовать дополнительные мощности трубопровода OPAL с 07:00 14 сентября. Причем запрет касается даже тех мощностей, которые были уже забронированы. Теперь компания должна сократить транспортировку по трубе до половины транзитной мощности.

Свое решение в Федеральном сетевом агентстве объяснили тем, что у Газпрома есть альтернативные транспортные маршруты и пункты доставки в рамках выполнения обязательств перед Евросоюзом.

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«Я могу предположить, что это высшая точка, после которой, скорее всего, будет неизбежно смягчение позиций. Мы видим сейчас аналогичную ситуацию, когда завышенные запросы по переговорной позиции Америки по отношению к Китаю в рамках совсем уже не холодных торговых войн приостановились вначале под предлогом национального праздника Китая, а теперь речь идет о том, чтобы вводить санкции постепенно, секторально», — прокомментировал РИА «Новости» это решение первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

В Киеве решение по поставкам газам через трубопроводы OPAL назвали «приятным сюрпризом». Ожидается, что благодаря этому вырастет транзит газа через Украину.