Деньги 30 декабря 2022, 10:18 «Газпрому» и «Новатэку» спрогнозировали усиление благодаря потолку цен на газ в ЕС Эксперт Белогорьев: потолок цен на газ в ЕС может усилить «Газпром» и «Новатэк» РИА «Новости»

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Переговорные позиции российских компаний «Новатэк» и «Газпром» могут усилиться благодаря потолку цен на газ в Европейском союзе. При этом данная мера нейтрально скажется на самой России. Такое мнение высказал РИА «Новости» заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

Он предположил, что из-за потолка цен понизится потенциальная маржа российского экспорта. В частности, речь идет о сжиженном газе.

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«С другой стороны, если применение потолка, как многие ожидают, приведет к оттоку части СПГ с европейского рынка, это увеличит востребованность российского газа и, соответственно, усилит переговорные позиции и „Газпрома“, и „Новатэка“», — сказал эксперт.

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Белогорьев напомнил, что несмотря на обсуждения Европа отказалась в итоге вводить потолок цен на российский газ. Сейчас ограничения касаются в целом всей оптовой торговли газом в Евросоюзе.

Страны ЕС решили ввести предельную биржевую цену на газ. Речь идет о 180 евро за мегаватт-час, мера начнет действовать с 15 февраля 2023 года.