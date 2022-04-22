Газпромбанк получил британскую лицензию для работы в обход санкций
Минфин Великобритании выдал Газпромбанку лицензию на работу до 31 мая
Британский Минфин предоставил Газпромбанку генеральную лицензию сроком до 31 мая. Банк сможет проводить операции, несмотря на наложенные санкции.
Лицензия вступила в силу с 21 апреля, сообщил ТАСС со ссылкой на Управление по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства.
В ведомстве уточнили, что разрешение выдали с учетом интересов компаний государств — членов Евросоюза. Они проводят платежи за газ из России именно через Газпромбанк.
Санкции в отношении российского финансового учреждения ввели 24 марта. С начала спецоперации РФ на Украине Великобритания внесла в список ограничений более 1,2 тысячи юридических и физических лиц — политиков, госслужащих, журналистов, артистов. Меры коснулись в том числе 20 банков и более сотни российских бизнесменов.
Власти Великобритании запретили ввоз серебра, икры, деревянных изделий и некоторых других товаров из России. Также британцы хотят ограничить импорт 35 других товаров. Для этого правительство повысило ввозные налоги.