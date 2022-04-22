Газпромбанк получил британскую лицензию для работы в обход санкций

Британский Минфин предоставил Газпромбанку генеральную лицензию сроком до 31 мая. Банк сможет проводить операции, несмотря на наложенные санкции.

Лицензия вступила в силу с 21 апреля, сообщил ТАСС со ссылкой на Управление по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства.

В ведомстве уточнили, что разрешение выдали с учетом интересов компаний государств — членов Евросоюза. Они проводят платежи за газ из России именно через Газпромбанк.

Санкции в отношении российского финансового учреждения ввели 24 марта. С начала спецоперации РФ на Украине Великобритания внесла в список ограничений более 1,2 тысячи юридических и физических лиц — политиков, госслужащих, журналистов, артистов. Меры коснулись в том числе 20 банков и более сотни российских бизнесменов.

Власти Великобритании запретили ввоз серебра, икры, деревянных изделий и некоторых других товаров из России. Также британцы хотят ограничить импорт 35 других товаров. Для этого правительство повысило ввозные налоги.