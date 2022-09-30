«Газпром» возобновил перекачку по газопроводу «Сила Сибири» в Китай | 360°

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«Газпром» возобновил перекачку по газопроводу «Сила Сибири» в Китай

«Газпром» завершил профилактические работы на «Силе Сибири» для поставок в Китай

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Технические работы на газопроводе «Сила Сибири» подошли к концу. Его снова запустили 30 сентября. Об этом «Газпром» объявил в своем Telegram-канале.

«Плановые профилактические работы на газопроводе „Сила Сибири“ завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», — сообщили в компании.

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Перекачку газа из-за техобслуживания приостановили 22 сентября. По договору с китайской компанией CNPC «Газпром» должен проверять оборудование и системы магистрали дважды в год, весной и осенью.

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С начала года «Газпром» добыл 300,8 миллиарда кубометров газа. Это на 15,9% меньше, чем в прошлом году. Экспорт в страны дальнего зарубежья сократился на 38,8%.

Однако объемы перекачки в Китай по газопроводу, наоборот, увеличились, суточные поставки регулярно превышают прописанные в контракте. Газпром 10 сентября поставил исторический рекорд суточного объема экспорта, однако конкретные объемы в компании не уточнили.

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