Деньги 01 ноября 2022, 11:36 «Газпром» возглавил список самых прибыльных компаний России — Forbes Журнал Forbes назвал «Газпром» самой прибыльной компанией России за год РИА "Новости"

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«Газпром» заработал 2,2 триллиона рублей по итогам 2021 года и тем самым стал самой прибыльной компанией России. Таковы результаты рейтинга, составленного журналом Forbes.

В тройку лидеров также вошли Сбербанк (чистая прибыль — 1245,9 миллиарда рублей) и «Роснефть» (прибыль — 1012 миллиарда). Пятерку лидеров замкнули «Лукойл» (775,5 миллиарда рублей) и «Сургутнефтегаз» (513,2 миллиарда). Еще среди самых прибыльных компаний России оказались «Норильский никель» (512,9 миллиарда), Новатэк (451,6), НЛМК (371,7), «Ямал СПГ» (354,7) и ВТБ (327,4).

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Ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что отказ Европы от поставок российских нефти и газа ставит под угрозу от 6,5 до 11,5% ее ВВП. Он спрогнозировал, что дефицит энергии к 2030 году вырастет в семь раз.

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До этого Сечин также сказал, что введение потолка цен на энергоносители нарушит суверенные права одних стран в пользу других. По его словам, вся суть в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы.