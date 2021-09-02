«Газпром» стал самой дорогой компанией России

«Газпром» стал первой на российском рынке компанией по рыночной капитализации акций. В долларах этот показатель превысил 100 миллиардов, чего не было с лета 2014 года.

Ценные бумаги «Газпрома» обогнали акции Сбербанка, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов Московской биржи. Капитализация второй торговый день выше указанного уровня.

Аналитики заметили, что ждать роста показателя у компании до максимума в 366 миллиардов долларов, как было в 2008 году, преждевременно.

Акции «Газпрома» в среду и четверг торговались в пределах 314 рублей за штуку. Рублевая рыночная капитализация компании — свыше 7,428 триллиона рублей. В долларах 1 сентября она впервые превысила 100 миллиардов и к текущему моменту составила 101,96 миллиарда.

У Сбербанка общая рыночная рублевая капитализация — более 7,427 триллиона рублей, долларовая — 101,95 миллиарда долларов.

«Последний раз ADR „Газпрома“ столько стоили в июле 2014 года. В рублях же капитализация не достигала текущего уровня с июня 2008 года», — заметили эксперты.

В рублях, по их словам, «Газпрому» до исторического максимума осталось менее 20%, в долларах акции почти в четыре раза дешевле, чем «на максимуме в 2008 году».

Рост акций «Газпрома» специалисты объясняют ситуацией с ценами на газ в Европе. Не исключено, что тенденция сохранится.