Газпром сократил поставки по OPAL в Европу

Газпром исполнил решение суда и сократил поставки по газопроводу OPAL — восточному отводу от магистрали «Северный поток». Вместо этого нагрузка выросла на западном отводе.

Как сообщил «Интерфакс», Газпром, исполняя решение немецкого регулятора, перестал пользоваться дополнительными мощностями OPAL и перевел нагрузку на NEL.

Согласно решению Европейского суда, Газпрому запрещено использовать дополнительные мощности трубопровода OPAL с 07:00 14 сентября. Это решение в Федеральном сетевом агентстве Германии объяснили тем, что у Газпрома есть альтернативные транспортные маршруты и пункты доставки в рамках выполнения обязательств перед Евросоюзом.

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С 14 сентября Газпром может загружать OPAL только на 36,8 миллиона кубометров в сутки, что равно 12,3 миллиарда кубометров в год.

Тем временем, глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев уже заявил, что газотранспортные системы Украины и Словакии готовы помочь российской компании с доставкой необходимых объемов газа в Европу. Он обратил внимание, что путь через Украину получится даже более коротким, чем по OPAL.