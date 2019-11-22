«Газпром» раскрыл стоимость выставленных на продажу акций

Цена размещения акций «Газпрома» на Мосбирже составила 220,72 рубля за бумагу. Всего запланировано выставить на продажу 3,59% акций предприятия. Весь пакет оценивается в 187,7 миллиарда рублей.

«Газпром» накануне получил от инвесторов 479 заявок на 3,59% акций. Согласно условиям торгов, победитель может быть только один. Он и выкупит весь пакет акций, уточнил сайт РБК.

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О том, что «Газпром» выставит на продажу 6,6% квазиказначейских акций, глава корпорации Алексей Миллер объявил еще в июне в ходе собрания акционеров. В конце июня была реализована первая часть пакета, 2,93% акций. Всего тогда продали чуть больше 693 миллионов акций по цене в 200,5 рубля за бумагу. Цена всего пакета составила 139,07 миллиарда рублей. Весь пакет ушел одному-единственному покупателю. Кто стал владельцем пакета, не сообщалось.

По слухам, к покупке акций в тот раз были причастны структуры, связанные с Ротенбергами. В семье открестились от сделки.