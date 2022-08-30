В первом полугодии «Газпром» получил рекордные 2,5 триллиона рублей чистой прибыли — несмотря на введенные Западом санкции и неблагоприятную внешнюю среду. Такие цифры озвучил заместитель главы холдинга Фамил Садыгов.

«Несмотря на санкционное давление и неблагоприятную внешнюю среду, в первом полугодии 2022 года группа „Газпром“ продемонстрировала рекордные показатели выручки и чистой прибыли по МСФО при снижении чистого долга и уровня долговой нагрузки до минимальных значений. Показатель чистой прибыли составил 2,5 триллиона рублей», — привел ТАСС слова Садыгова.

Замглавы холдинга также добавил, что после применения корректировок на неденежные статьи, указанные в действующей дивидендной политике компании, размер дивидендной базы составил 2,4 триллиона рублей.

Совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие текущего года в размере 51,03 рубля на акцию.

«Совет директоров рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить предложение о выплате промежуточных дивидендов по результатам деятельности ПАО „Газпром“ в первом полугодии 2022 года в денежной форме в размере 51,03 рубля на одну акцию», — процитировал RT фрагмент сообщения компании.

«Газпром» также сообщил, что перекачка газа по трубопроводу «Северный поток» остановится на трое суток с 04:00 31 августа по 04:00 3 сентября по московскому времени. Заявление компании опубликовано в соответствии с регламентом Евросоюза о целостности и прозрачности оптового энергетического рынка.