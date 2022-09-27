«Газпром» отверг требования «Нафтогаза Украины» по разбирательству о транзите в Европу | 360°

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Viber «Газпром» отверг требования «Нафтогаза Украины» по разбирательству о транзите в Европу «Газпром» предупредил «Нафтогаз Украины» о санкционном режиме РИА «Новости»

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«Газпром» категорически отверг все требования «Нафтогаза Украины» по разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу. Заявление об этом появилось в официальном Telegram-канале российской компании.

«Не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться», — подчеркнули в «Газпроме».

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Российская компания уведомила об этом Секретариат Международного арбитражного суда (МАС) Международной торговой палаты и руководителя «Нафтогаза Украины».

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В «Газпроме» напомнили, что украинская компания, не имея оснований, отказалась исполнять свои транзитные обязательства через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка». Этот факт в «Нафтогазе Украины» признали.

Украинской стороне хорошо известно, что по соглашению от 30 декабря 2019 года неисполнение обязательств означает отсутствие оплаты даже в случае заявления о форс-мажоре на территории Украины, добавили в «Газпроме».

«Дальнейшие попытки „Нафтогаза Украины“ добиваться рассмотрения спора в МАС могут привести к тому, что у [России] будут все основания для введения против „Нафтогаза Украины“ санкционного режима», — предупредили в российской компании.

На практике для «Газпрома» это будет означать запрет исполнять перед санкционными лицами обязательства по совершенным сделкам, в том числе и осуществление финансовых операций.

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