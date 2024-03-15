Деньги 15 марта 2024, 14:47 «Газпром нефть» обеспечила рекордный рост выручки по итогам 2023 года Автор фото: Стоян Васев

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«Газпром нефть» отчиталась о результатах работы за 2023 год. По его итогам компания обеспечила рекордный рост выручки и достигла суммы в три триллиона 520 миллиардов рублей — на 3,2% выше, чем в 2022 году.

Чистая прибыль «Газпром нефти» за 2023 год составила более 640 миллиардов рублей. Эффективная работа обеспечила компании свободный денежный поток более 400,5 миллиарда рублей.

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В «Газпром нефти» сообщили, что нефтеперерабатывающие заводы компании, включая Московский НПЗ, обеспечили объемы переработки на уровне предыдущего года. При этом предприятия нарастили производство топлива.

Московский НПЗ продолжает комплексную программу развития. Ее цель — вывести предприятие на уровень лучших мировых нефтеперерабатывающих заводов по производственным и экологическим показателям.

В 2023 году на МНПЗ модернизировали систему отгрузки топлива. Благодаря этому проекту повысилась надежность поставок топлива на рынок столичного региона.