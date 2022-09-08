«Газпром нефть» увеличит объем нефтепереработки до 41 миллиона тонн и выше | 360°

Деньги 08 сентября 2022, 15:53 Поделиться Telegram

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Viber «Газпром нефть» увеличит объем нефтепереработки до 41 миллиона тонн и выше Представитель «Газпром нефть» Ведерников: объем нефтепереработки может достичь 41 млн тонн Автор фото: Стоян Васев

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ПАО «Газпром нефть» планирует в этом году нарастить нефтепереработку в России на 7% и вернуться к допандемийным показателям 2019 года. Компания хочет дойти до рекордных показателей и добывать более 41 миллиона тонн. Об этом сообщили директор дирекции переработки нефти и газа организации Олег Ведерников.

«Мы планируем по итогам 2022 года выйти на рекордный объем нефтепереработки на российских НПЗ компании — более 41 миллиона тонн. Это на 7% выше уровня допандемийного 2019 года. Необходимую рынку динамику роста обеспечат проекты модернизации, в том числе комплекс „Евро+“ Московского НПЗ и комплекс глубокой переработки нефти Омского НПЗ», — сказал Ведерников.

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Он отметил, что планы по модернизации всех российских нефтеперерабатывающих активов сохраняются.

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Автор фото: Стоян Васев

Показатель переработки в первом полугодии вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавил Ведерников. Наибольший вклад в динамику дали Московский и Омский заводы.

«В зависимости от потребностей мы можем оперативно регулировать баланс корзины нефтепродуктов, повышая тот или иной вид топлива для обеспечения внутреннего рынка РФ», — заявил топ-менеджер.

Автор фото: Стоян Васев

Что касается Московского НПЗ, то в первые шесть месяцев 2022 года переработка нефти на нем составила 5,9 миллиона тонн. Это почти на 3% выше, чем за аналогичный период прошлого года, уточнил генеральный директор предприятия Виталий Зубер.

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