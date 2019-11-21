«Газпром нефть» модернизировала НПЗ в Сербии. Теперь его топливом заправляется вся страна

Нефтеперерабатывающий завод компании НИС — совместного предприятия правительства Сербии и российской «Газпром нефти» — расположен в сербском городе Панчево. И еще 10 лет назад был убыточным предприятием с огромными долгами. В 2009 году туда пришла «Газпром нефть» — и сейчас это один из лучших НПЗ Восточной Европы и главный поставщик высококачественного топлива в Сербии.

«Нефтяная индустрия Сербии» (НИС) сегодня дает около 15% бюджета всей Сербии. Но совсем недавно это была абсолютно другая компания, а НПЗ в Панчево генерировал только убытки. 10 лет назад одним из владельцев НИС стала «Газпром нефть», и НПЗ в Панчеве начали срочно возвращать к жизни. Первый этап модернизации закончился в 2012 году, что позволило выпускать продукцию полностью по стандарту Евро-5 и существенно увеличить выпуск дизельного топлива.

«С помощью этого проекта Сербия не только стала производить топливо для внутреннего рынка, но и стала еще экспортером топлива в близлежащие державы», — сказал директор департамента по развитию и инвестициям блока «Переработка» Дмитрий Васильев.

Источник фото: телеканал «360»

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Модернизация

Подход к модернизации НПЗ един для всех предприятий «Газпром нефти» — как в Европе, так и в России, в Москве. На первом этапе заводы перешли на выпуск топлива Евро-5, далее — современные технологии глубокой переработки. Сейчас она составляет около 86%, а с новой установкой глубина переработки вырастет до 99,2% — это самый высокий показатель на данный момент.

В следующем году комплекс начнет работать в Сербии, а потом и на Московском НПЗ.

Экология

Экология — второй ключевой фактор в модернизации НПЗ. В 2017 году НПЗ Панчево получил комплексное экологическое разрешение по самым строгим европейским стандартам. Современные технологии позволяют не только производить качественное топливо, но и гарантируют неуклонное снижение воздействия на экологию. И в Европе, и в России «Газпром нефть» придерживается единых подходов к развитию предприятий. Сейчас продолжается модернизация Московского НПЗ, и в этом процессе завод в Панчево — европейский ориентир.