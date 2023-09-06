Деньги 06 сентября 2023, 20:41 «Газпром» не согласился с Молдавией по сумме долга за поставки газа «Газпром» заявил, что не согласен с заявлением властей Молдавии о долге unsplash.com

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«Газпром» категорически не согласен с высказываниями молдавской стороны по поводу долга за поставленный газ. Заявление опубликовали в Telegram-канале компании.

Представители «Газпрома» прокомментировали обращение Минэнергетики Молдавии по итогам аудита исторических задолженностей перед акционерным обществом за голубое топливо, поставленное для потребителей на правом берегу Днестра.

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«Выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности», — заявили в «Газпроме».

Проверка также не проходила утверждение наблюдательного совета АО «Молдовагаз», как было решено между сторонами ранее, написали «Известия».

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что власти республики согласны оплатить 8,6 миллиона долларов долга за газ перед «Газпромом». По словам главы ведомства, это результат «комплексных вычислений», сообщил RT.