23 мая 2023, 19:04
«Газпром» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года
Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года
Совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам не утверждать дивиденды за 2022 год. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию холдинга.
Годовое собрание наметили провести 30 июня в заочной форме.
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«Совет директоров рекомендовал <…> не выплачивать дивиденды по результатам деятельности ПАО „Газпром“ в 2022 году», — отметили в компании
По итогам 2022 года «Газпром» получил 1,266 триллиона рублей чистой прибыли. Добыча снизилась на 20% — до 412,6 миллиарда кубических метров.
Промежуточные дивиденды впервые выплатили акционерам по результатам деятельности компании в первом полугодии 2022 года. Они составили рекордные 51,03 рублей на одну акцию.
В середине мая «Газпром» рассказал о ходе строительства газопровода «Союз Восток». На заседании Совместной рабочей группы монгольского правительства и российской компании обсудили реализацию меморандума о проекте экспорта газа из России в КНР по трубопроводу в Монголии.
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