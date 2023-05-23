Деньги 23 мая 2023, 19:04 «Газпром» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года Совет директоров «Газпрома» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года РИА «Новости»

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Совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам не утверждать дивиденды за 2022 год. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию холдинга.

Годовое собрание наметили провести 30 июня в заочной форме.

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«Совет директоров рекомендовал <…> не выплачивать дивиденды по результатам деятельности ПАО „Газпром“ в 2022 году», — отметили в компании

По итогам 2022 года «Газпром» получил 1,266 триллиона рублей чистой прибыли. Добыча снизилась на 20% — до 412,6 миллиарда кубических метров.

Промежуточные дивиденды впервые выплатили акционерам по результатам деятельности компании в первом полугодии 2022 года. Они составили рекордные 51,03 рублей на одну акцию.

В середине мая «Газпром» рассказал о ходе строительства газопровода «Союз Восток». На заседании Совместной рабочей группы монгольского правительства и российской компании обсудили реализацию меморандума о проекте экспорта газа из России в КНР по трубопроводу в Монголии.