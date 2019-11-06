«Газпром» назвал условия нового транзитного договора с Украиной

Рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и уполномоченного Федерального правительства Германии по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее прошла в Санкт-Петербурге. Стороны обговорили взаимодействие «Газпрома» и Украины в газовой сфере с 2020 года.

В ходе встречи Миллер обратил внимание германских партнеров на то, что до заключения нового транзитного контракта необходимо решить комплекс принципиально важных вопросов. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

В частности, нужно наконец урегулировать судебные споры между «Газпромом» и украинской стороной. Это означает, что Москва и Киев должны отказаться от взаимных претензий и прекратить тяжбы по поводу контрактов. Так стороны восстановят баланс своих коммерческих интересов и смогут начать деловые отношения «с чистого листа».

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Также Москва ожидает, что Киев отменит решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на «Газпром» штрафа за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины. Также необходимо восстановить нарушенные имущественные права «Газпрома» на Украине, добавил Миллер.

Остается также неясны, готова ли Украина к прямым закупкам российского газа с 2020 года и, если да, то в каких объемах. Решение украинской стороны в этом случае напрямую влияет на пропускную способность российской газотранспортной системы, которую должен поддерживать «Газпром» на границе с Украиной.

«Газпром» готов к продлению на переходный период действующего транзитного контракта, подчеркнул Миллер. При этом будут учтены актуальные рыночные условия.