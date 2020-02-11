«Газпром» может снизить цену на газ для Европы

«Газпром» может снизить цену на газ, экспортируемый в Европу. Кубометр будет обходиться европейским странам в среднем по 175-185 долларов.

Как заявила 11 февраля заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Елена Бурмистрова, такие прогнозы в компании делают еженедельно. На 2020 год предполагается такая обстановка по ценам, пишут «Известия».

«Мы делаем наши стандартные отраслевые прогнозы фактически на еженедельной основе как минимум два раза в месяц. Они показывали среднюю цену 175–185 долларов за одну тысячу кубометров на 2020 год», — сообщила она.

По ее словам, один из главных факторов формирования цены — это погода. Только когда будет ясно, ждать ли похолодания, можно будет дать более точный прогноз по ценам.

В 2021 году, скорее всего, стоимость российского газа для европейцев напротив будет увеличена, что, по словам Бурмистровой «положительно отразится и на выручке „Газпрома“».

Она подчеркнула, что политика ЕС по борьбе с климатическими изменениями создает долгосрочный тренд для роста спроса на газ из России.

«Таким образом, даже ряд негативных факторов, которые сложились сейчас на рынке, открывают для нас новые возможности», — цитирует ее ТАСС.

Сейчас уровень запасов газа в подземных хранилищах стран Европы очень высокий, что отражается на цене. Но есть вероятность, что к концу 2020 года, он снизится, и цена на российский газ снова пойдет вверх.

Ранее США пообещали строящим «Северный поток — 2» компаниям новые санкции, если Россия попытается достроить газопровод самостоятельно. В Германии на это ответили, что считают такие меры неприемлемыми и «отвергают их».