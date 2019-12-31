«Газпром» и Молдавия на год продлили соглашение на поставку газа

«Председатель (правления) „Молдовагаза“ сообщил премьер-министру, что компания продлила контракт с „Газпромом“ на поставки природного газа на один год», — говорится в сообщении.

Помимо этого стороны продлили договор о транзите газа через территорию Молдавии. Незадолго до этого вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что с начала 2020 года Молдавия сможет приобретать у «Газпрома» топливо по цене 173–175 долларов за тысячу кубометров.