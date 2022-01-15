«Газпром» через суд потребовал повысить цену на газ в Польше

«Газпром» обратился с иском в Арбитражный суд Стокгольма, в котором потребовал изменить ценовые условия на поставки газа по Ямальскому контракту. Российская компания хочет повышения цены.

Документы от «Газпрома» суд получил 14 января, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на польского газового монополиста PGNiG. Исковое заявление подал представитель ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт».

«PGNiG получила <…>иск в Арбитражный суд Стокгольма, касающийся требования изменения ценовых условий на газ, поставляемый по Ямальскому контракту», — отметила в PGNiG.

В польской компании заявили, что «Газпром» ожидает повышение контрактной цены «задним числом» — в рамках заявок на пересмотр от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года.

При этом председатель правления PGNiG Павел Маевский назвал требования повышения цены необоснованными. Компания готова продемонстрировать это в Арбитражном суде.

Маевский заявил, что PGNiG продолжит работать в направлении изменения ценовых условий поставок природного газа, реализуемых по Ямальскому контракту. Он уточнил, что заявки «Газпрома» поступили в ответ на запрос компании о снижении контрактной цены в условиях рекордно высокой стоимости газа в Европе.

В «Газпроме» подтвердили свое обращение в международный арбитраж для ретроспективного пересмотра цен по контракту от 1996 года. При этом обращение касается контрактного периода с ноября 2017 года.