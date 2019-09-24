Газопровод-связку построили в Ногинске. Он обеспечит газом 4 населенных пункта

Завершено строительство газопровода-связки по улице Радио в Ногинске Богородского городского округа. Протяженность 21-го объекта, построенного с начала 2019 года в Подмосковье по программе газификации, составила один километр.

Новый газопровод-связка обеспечит надежное газоснабжение для четырех населенных пунктов региона. Глава Мособлгаза Дмитрий Голубков отметил, что работа по подключению газа потребителям продолжается.

«До конца октября газ будет проведен в село Атепцево Наро-Фоминского городского округа, деревню Цаплино и деревню Яковлевская Орехово-Зуевского городского округа, а также в деревню Чапаевка Одинцовского городского округа», — уточнил Дмитрий Голубков.

По его словам, до начала 2020 года к газу будет подключено 50 населенных пунктов Подмосковья. Основной период сдачи большинства газопроводов запланирован на IV квартал текущего года.

«Губернаторская программа газификации способствует развитию региона. В первую очередь, топливо должны получить жители небольших городов, отдаленных поселков и деревень Московской области», — сделал акцент глава Мособлгаза.

Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» даст возможность подключиться к газу более 10 тысячам жителей Подмосковья.