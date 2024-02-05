Деньги 05 февраля 2024, 13:34 «Газета.Ru»: 63% россиян испытывают трудности при формировании бюджета

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Больше половины россиян, а именно 63%, не умеют грамотно распределять свой бюджет. Об этом сообщила «Газета.RU» со ссылкой на исследование EARNIE.

Наибольшие трудности с тем, как распределять траты и копить деньги, испытывают женщины, их среди опрошенных оказалось 62%. Однако есть и те, кто позаботился о финансовой подушке безопасности. Но таких россиян среди опрошенных — только 5%.

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При этом около трети респондентов пытаются планировать свои расходы заранее. А финансово грамотными себя считают 13% россиян, добавил сайт kp.ru.

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