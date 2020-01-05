Газ по «Турецкому потоку» начал поступать в Грецию и Северную Македонию

Он добавил, что поставки осуществляются через новую компрессорную станцию «Странджа-2» на болгарско-турецкой границе. Преимуществами проекта Малинов назвал безопасность и экономическую целесообразность газопровода.

Глава «Булгартрансгаза» отметил, что с нового года мощности Трансбалканского газопровода, по которому ранее доставлялся российский газ, практически не задействованы. Болгария готова использовать их, если возникнет необходимость, уточнил Малинов.

Трансбалканский газопровод проходит через Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию и Турцию. После запуска «Турецкого потока» часть трубопровода должна заработать в реверсном режиме: из Греции или Турции газ через Болгарию может поставляться в Румынию, Молдавию и на Украину.

1 января в компании «Булгаргаз» сообщили о получении первых объемов российского газа по «Турецкому потоку». 8 января в Стамбуле должен состояться символический запуск газопровода.

«Турецкий поток» идет из Краснодарского края по дну Черного моря в Турцию. Он состоит из двух ниток: одна для снабжения потребителей в Турции, вторая — для Южной и Юго-Восточной Европы.