05 сентября 2023, 15:05
ГАЗ отозвал иск к Volkswagen на 15,5 миллиарда рублей
ГАЗ отказался от иска к автоконцерну Volkswagen на 15,5 миллиарда рублей
Арбитражный суд Нижегородской области прекратил производство по иску автозавода ГАЗ к автоконцерну Volkswagen о взыскании 15,5 миллиарда рублей убытков. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
«Прекратить производство по делу, принять отказ от иска», — сообщалось в картотеке.
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Детали дела не публиковались.
Группа ГАЗ подала иск к немецкому автоконцерну в марте 2023 года. Компания потребовала выплатить убытки и отменить разрыв контрактов о сборке Volkswagen на российском заводе в Нижнем Новгороде.
Имущество VW арестовали по решению суда, но 3 апреля Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил ходатайство дочернего предприятия немецкого автоконцерна и отменил арест на часть недвижимости.
В августе глава Минпромторга Денис Мантуров на форуме «Армия-2023» анонсировал запуск сборки автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. По его словам, машины начнут производить уже в 2023 году.
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