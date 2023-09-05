Деньги 05 сентября 2023, 15:05 ГАЗ отозвал иск к Volkswagen на 15,5 миллиарда рублей ГАЗ отказался от иска к автоконцерну Volkswagen на 15,5 миллиарда рублей Unsplash

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Арбитражный суд Нижегородской области прекратил производство по иску автозавода ГАЗ к автоконцерну Volkswagen о взыскании 15,5 миллиарда рублей убытков. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

«Прекратить производство по делу, принять отказ от иска», — сообщалось в картотеке.

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Детали дела не публиковались.

Группа ГАЗ подала иск к немецкому автоконцерну в марте 2023 года. Компания потребовала выплатить убытки и отменить разрыв контрактов о сборке Volkswagen на российском заводе в Нижнем Новгороде.

Имущество VW арестовали по решению суда, но 3 апреля Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил ходатайство дочернего предприятия немецкого автоконцерна и отменил арест на часть недвижимости.

В августе глава Минпромторга Денис Мантуров на форуме «Армия-2023» анонсировал запуск сборки автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. По его словам, машины начнут производить уже в 2023 году.