Деньги 17 февраля 2023, 14:07 Газ надолго останется востребованным ресурсом — Путин Президент России Путин: спрос на газ только возрастет РИА «Новости»

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Газ останется ценным и востребованным природным ресурсом еще долгое время. Это показал анализ тенденций на мировом рынке, сказал на мероприятии по случаю 30-летия ПАО «Газпром» президент России Владимир Путин.

Глава государства подключился к встрече по видеосвязи. Он сказал, что все проекты компании запускают на основе детального анализа и прогноза тенденций на глобальных рынках. Исследования показали, что спрос на голубое топливо не сократится.

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«Они говорят о том, что газ был и еще очень и очень долго будет ценнейшим ресурсом, реальным активом, спрос на который будет только расти», — сказал Путин.

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В предыдущие 30 лет, по его словам, мировое потребление газа увеличилось почти вдвое, а в ближайшие 20 лет прибавит еще 20% — в переходный период он станет колоссально востребованным.

Половина прироста придется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего — на Китай из-за темпов роста его экономики. Владимир Путин сказал, что из-за этого стратегически важно развивать уже созданный на востоке России газопромышленный комплекс, в том числе газопровод «Сила Сибири».

Президент также сказал, что «Газпром» развивается, несмотря на недобросовестную конкуренцию и прямые попытки помешать извне. Он обеспечивает заказами высокотехнологичный отечественный бизнес, реализует социальные и гуманитарные проекты, складывается в развитие населенных пунктов и регионов.