Гаджеты и автозапчасти подорожают в России из-за коронавируса

Закрытие некоторых заводов в Китае из-за стремительного распространения коронавируса может спровоцировать рост цен на некоторые гаджеты, причем не только в России.

Как сообщила газета «Известия», каждая неделя простоя производства будет добавлять к цене на электронику примерно 1,5-3%.

По словам участников рынка и экспертов, у отечественных розничных продавцов пока есть запасы, однако если фабрики не откроются к 10 февраля, то гаджеты и другая электроника начнут заканчиваться в магазинах.

Также могут возникнуть проблемы с поставками автозапчастей, которые производятся преимущественно в КНР. Как минимум ожидается их подорожание, причем в несколько раз. Автопроизводители различных марок уже предупреждают о проблемах со сборкой машин.

Цен на продукты в России не коснется вспышка коронавируса, за исключением некоторых городов, таких как Владивосток, где стоимость на овощи уже выросла в пять раз.