Футуролог объяснил, как сокращение молодежи изменит мировую экономику

Отмечается, что специалисты Saxo Bank спрогнозировали «перегрев» международной экономики из-за кризиса, возникшего с наступлением пандемии коронавируса. Малков объяснил, что проблема кроется не столько в COVID-19, сколько в изменении возрастной структуры населения и уменьшения спроса на товары.

«В развитых странах резко меняется возрастная структура населения. Молодежи мало. В основном, пожилые, а они дольше живут за счет хорошей медицины. Возрастная структура становится другой и останавливается рост населения», — подчеркнул футуролог.

По его словам, «сжатие» спроса приведет к серьезным трансформациям в экономике. Она будет рыночной, распределительной.