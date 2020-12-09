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    09 декабря 2020, 11:28

    Футуролог объяснил, как сокращение молодежи изменит мировую экономику

    Полина Петрова

    Научный руководитель Центра долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования при МГУ Сергей Малков объяснил, как сокращение численности молодежи повлияет на мировую экономику, пишет ИА Nation News.
    Футуролог объяснил, как сокращение молодежи изменит мировую экономику

    Отмечается, что специалисты Saxo Bank спрогнозировали «перегрев» международной экономики из-за кризиса, возникшего с наступлением пандемии коронавируса. Малков объяснил, что проблема кроется не столько в COVID-19, сколько в изменении возрастной структуры населения и уменьшения спроса на товары.

    «В развитых странах резко меняется возрастная структура населения. Молодежи мало. В основном, пожилые, а они дольше живут за счет хорошей медицины. Возрастная структура становится другой и останавливается рост населения», — подчеркнул футуролог.

    По его словам, «сжатие» спроса приведет к серьезным трансформациям в экономике. Она будет рыночной, распределительной.