FT сравнила состояние российских долларовых миллиардеров с ВВП страны

Российские долларовые миллиардеры увеличили свое совокупное состояние примерно на 10 процентных пунктов за год. Оно составило около 35% ВВП страны.

Доходы 120 миллиардеров в РФ оценила британская газета Financial Times, сославшись на собственные подсчеты.

Глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, уточнил сайт Ura.Ru, обошел при этом легендарного американского миллиардера Джона Рокфеллера по отношению величины своего состояния к ВВП родной страны. Состояние россиянина — 29 миллиардов долларов, или 1,7% от ВВП России. Рокфеллер на стыке XIX и XX веков заработал 1,4 миллиарда долларов — порядка 1,6% ВВП на тот момент.

По доле состояния миллиардеров по отношению к национальному ВВП на втором месте оказалась Швеция, где у 41 крупного бизнесмена доходы достигают почти 30% от ВВП королевства.

Третье место заняла Индия с состоянием местных состоятельных граждан почти в 20% от своего ВВП. Четвертая позиция — у США, а пятая — у Франции с показателями примерно в 18 и 17% от национальных ВВП соответственно.

Всего стран в списке 20. В первую десятку включили Тайвань, Китай, Германию, Бразилию и Канаду.