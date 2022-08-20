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    20 августа 2022, 00:28

    FT назвала меры поддержки российской экономики после введения санкций

    FT: политика ЦБ и высокие цены на энергоносители поддержали экономику России после санкций

    Анатолий Минкин

    Введенные странами Запада против России санкции не показали ожидаемого эффекта. Экономика страны выдержала заморозку валютных счетов, прекращение работы международных платежных систем и уход ряда западных компаний. Удержать экономику России от падения, по версии газеты The Financial Times, смогли решительные действия Центробанка и рост цен на энергоносители.

    FT назвала меры поддержки российской экономики после введения санкций

    Быстрые действия ЦБ РФ по введению контроля за движением капитала и резкому повышению процентных ставок стабилизировали рубль, а рост цен на нефть компенсировали дисконт, с которым Россия продает энергоносители Китаю и Индии.

    По оценке Международного энергетического агентства, уровень добычи нефти в России снизился всего на 3%.

    Уход части западных компаний оказался, по большому счету, номинальным. Часть из них продала свой бизнес местным предпринимателям, а другие просто перевели за границу, но по факту продолжают работать в России.

    Увеличение торговли с крупными развивающимися рынками, особенно с Турцией, обеспечило еще одну подушку безопасности. Центробанкозирует сокращение ВВП всего 4−6% в этом году.

    Вотметили, что риски для российской экономики все еще сохраняются. Перенаправление экспорта газа с запада на восток потребует дополнительных денег и технологий, которых у России сейчас нет. Китай и Индия полИостью компенсировать их не смогут. Сильным уСтать падение цен на энергоносители. Но до окончания зимнего периода следующего года ждать этого не стоит.