Введенные странами Запада против России санкции не показали ожидаемого эффекта. Экономика страны выдержала заморозку валютных счетов, прекращение работы международных платежных систем и уход ряда западных компаний. Удержать экономику России от падения, по версии газеты The Financial Times, смогли решительные действия Центробанка и рост цен на энергоносители.

Быстрые действия ЦБ РФ по введению контроля за движением капитала и резкому повышению процентных ставок стабилизировали рубль, а рост цен на нефть компенсировали дисконт, с которым Россия продает энергоносители Китаю и Индии.

По оценке Международного энергетического агентства, уровень добычи нефти в России снизился всего на 3%.

Уход части западных компаний оказался, по большому счету, номинальным. Часть из них продала свой бизнес местным предпринимателям, а другие просто перевели за границу, но по факту продолжают работать в России.

Увеличение торговли с крупными развивающимися рынками, особенно с Турцией, обеспечило еще одну подушку безопасности. Центробанкозирует сокращение ВВП всего 4−6% в этом году.

Вотметили, что риски для российской экономики все еще сохраняются. Перенаправление экспорта газа с запада на восток потребует дополнительных денег и технологий, которых у России сейчас нет. Китай и Индия полИостью компенсировать их не смогут. Сильным уСтать падение цен на энергоносители. Но до окончания зимнего периода следующего года ждать этого не стоит.