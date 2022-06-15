ФРС США впервые за 28 лет повысила базовую процентную ставку на 75 пунктов

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, повысила процентную ставку сразу на 0,75 процентного пункта, до 1,5-1,75%. Об этом сообщается на сайте американского регулятора. Это самое резкое повышение ставки с 1994 года.

«Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей он решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 1,5-1,75% и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным», — говорится в сообщении регулятора.

Такое решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

ФРС поднимает ставку уже в третий, однако решение о повышении сразу на 75 базисных пунктов было принято впервые с ноября 1994 года.

Ранее ФРС повысила ставку 16 марта — это произошло впервые с декабря 2018 года. В 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса ее понизили до отметки в 0-0,25% годовых.

Также сообщается, что ФРС продолжит сокращать запасы казначейских бумаг и ценных бумаг, обеспеченных закладными.