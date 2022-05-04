ФРС США снова повысила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США 4 мая по итогам заседания повысила базовую процентную ставку до уровня 0,75-1%. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора. Такое решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Повышение ставки произошло во второй раз подряд, а решение об ее увеличении на 50 базисных пунктов приняли впервые с мая 2000 года. В марте 2020 года, в связи с тяжелыми экономическими последствиями пандемии коронавируса, ставку внепланово понизили до отметки 0-0,25% годовых. Этот показатель сохранялся на протяжении 15 заседаний. Однако 16 марта ставку повысили до уровня 0,25-0,5%.

Также ФРС сообщила о грядущих июньских сокращениях активов на своем балансе. За первые три месяца сумма сокращений составит 47,5 миллиарда долларов в месяц, 30 из которых приходится на казначейские бумаги, а остальное — на ипотечные бумаги. После этого темпы увеличат до уровня 95 миллиардов в месяц.

В ФРС отмечают уместность продолжения увеличения ставки. В долгосрочной перспективе планируется достичь максимальной занятости в экономике и уровня инфляции порядка 2%.

Ранее американский публицист Стивен Мур заявил, что госдолг США и вышедшее из-под контроля правительство приведут страну к гибели.