ФРС сохранила базовую ставку

Процентная ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в США сохранилась на уровне от 0% до 0,25% годовых. Федеральная резервная система (ФРС) США не стала ее менять.

Об этом говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания 16–17 марта. Именно такой прогноз и давали экономисты и участники рынка.

ФРС будет и дальше ежемесячно выкупать активы на 120 миллиардов долларов, в том числе US Treasuries на 80 миллиардов и ипотечные бонды на 40 миллиардов, пишет «Интерфакс».

При этом ни один из руководителей ЦБ не ждет изменения процентной ставки по федеральным кредитным средствам до конца года.

После объявления ФРС стоимость золота перешла к активному росту. Цена апрельского фьючерса на нью-йоркской бирже выросла на 0,69% (на 11,8 доллара) за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 1,4.