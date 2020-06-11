ФРС представила новый прогноз по ВВП и безработице в США

В декабре предсказывался двухпроцентный рост ВВП на 2020 год. Теперь же ожидается его падение на 6,5%. Кроме того, безработица по итогам года составит 9,3% вместо прежних 3,5%, а инфляция прогнозируется на уровне 0,8% вместо 1,9%.

Дно экономического кризиса уже пройдено, предположил глава ФРС Джером Пауэлл. Тем не менее власти США продолжат предоставлять бизнесу различные льготы.

В ФРС не считают правильным сравнивать нынешнюю ситуацию со временами Великой депрессии. Хотя в резервной системе сильно шокированы. За два месяца безработица выросла от самой низкой отметки за 50 лет до самого высокого уровня, предположительно, за 90 лет.

Теперь первоочередная задача заключается в том, чтобы 22–24 миллиона людей, оставшихся без работы во время пандемии, получили рабочие места. Еще многое нужно сделать для изменения ситуации на рынке труда, добавил Пауэлл.