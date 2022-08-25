Freedom Holding начал процесс продажи бизнеса в России

Международный холдинг Freedom Holding Corp., оказывающий финансовые и инвестиционные услуги, начал процедуру реструктуризации. Компания намерена продать бизнес в России в ближайшее время. Детали продажи и последствия для инвесторов — в материале.

Как это будет?

Компания намерена продать два российских актива — ИК «Фридом Финанс» и Банк «Фридом Финанс». Ряд потенциальных покупателей уже направили в Freedom Holding Corp. предложения. По информации холдинга, новым собственником станет инвестор, не связанный с группой.

После продажи российских активов в прямое владение FRHC перейдут казахстанские структуры холдинга. Сейчас их контролируют российские компании в составе Freedom Holding Corp. Холдинг уже подал документы в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана (АРРФР) для согласования холдинговой компании FRHC как крупного участника сегмента бизнеса страны.

Пока российскую компанию не продадут, Freedom Holding Corp. будет оказывать финансовую помощь для поддержания отечественных компаний, однако участвовать в финансировании новых проектов не будет. После продажи «Фридом Финанс» изменит стратегию развития, а также проведет ребрендинг. Брокер сосредоточится на российских активах, а банк начнет работу в сфере расчетно-кассового обслуживания и других банковских продуктов.

Как растет и развивается Freedom Holding Corp.

Недавно компания Freedom Holding Corp. подвела итоги первого квартала 2023 финансового года — чистая прибыль составила 59 миллионов долларов, увеличившись на 7,2%. Квартальный рост выручки составил 56%, она составила 227 миллионов долларов.

Холдинг готовит отчеты по стандартам и процедурам бухгалтерского учета публичных компаний США (US GAAP) и выполняет все требования американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), а также Управления по регулированию финансовой индустрии.

Дочерние структуры компании отчитываются по МСФО, и отчетность холдинга проверяют аудиторы из «большой четверки». В нее входят Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG. Аудитором для NASDAQ является WSRP, но из-за активного роста холдинга и требований инвестсообщества появилась необходимость переходить на глобальный аудит одной из компаний «большой четверки». FRHC в ближайшее время сменит аудитора, а пока что проходит этап принятия со стороны комитетов по комплаенсу, этике и рискам.

Компания нарастила объем бизнеса

За отчетный квартал холдинг зафиксировал рост комиссионных доходов на 36% — до 132 миллионов долларов. Это произошло из-за роста числа клиентских счетов. FRHC сумел сохранить имеющуюся инфраструктуру и нарастил объемы бизнеса — это случилось на фоне того, что многие компании лишились доступа к международным финансовым рынкам.

В компании подчеркнули, что бизнес по торговле потоком клиентских заявок из Европы во Freedom Finance Global, зарегистрированный в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА), выручил с этого направления 102 миллиона долларов.

В 2019 году холдинг вышел на американскую биржу Nasdaq и стал публичным. С тех пор его акции подорожали на сотни процентов. Благодаря этому компания способна продемонстрировать высокие финансовые результаты и в следующем квартале. Это может позитивно отразиться на динамике акций FRHC. Freedom Holding Corp. ведет бизнес более чем в 10 странах мира. В Казахстане «Фридом Финанс» представляют одноименный банк, брокерская компания АО «Фридом Финанс» и Frееdom Finance Global. В этой республике компания предоставляет клиентам весь спектр инвестиционно-банковских услуг.