Француз выиграл в лотерею рекордные €200 млн

«Француз-обладатель лотерейного билета выиграл в пятницу джекпот EuroMillions в размере 200 миллионов евро», — говорится в сообщении.

Имя и пол победителя неизвестны. Счастливец имеет право в течение 60 дней заявить о себе и забрать приз.

Представитель оператора лотереи — компании Française des Jeux (FDJ) — Изабель Чезари заявила телеканалу LCI, что победитель еще не связался с ними.

Предыдущий европейский рекорд установил в 2019 году британец. Он выиграл почти 190 миллионов евро. Самый крупный выигрыш во Франции — 170 миллионов евро в 2012 году.

Первая лотерея EuroMillions состоялась 13 февраля 2004 года во Франции, Испании и Великобритании. В октябре того же года к лотерее присоединилось еще шесть стран: Люксембург, Бельгия, Швейцария, Португалия, Ирландия и Австрия. При этом выигрыши облагаются налогом только в Швейцарии. Стоимость лотерейного билета — 2,5 евро. Всего лотерея насчитывает около 200 миллионов участников.

Ранее жительница села Исянгулово в Башкортостане выиграла пять тонн асфальта, писало агентство Ura.ru. Лотерею проводила местная газета «Зианчуринские зори».