Деньги 21 января 2024, 08:34 Франция испугалась, что Россия захватит треть зернового рынка Глава МИД Франции испугался контроля Россией трети зернового рынка РИА «Новости»

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Россия может получить контроль над 30% мирового экспорта пшеницы после поражения Украины. Такое мнение в интервью газете Le Parisien высказал новый глава МИД Франции Стефан Сежурне.

Учитывая это обстоятельство, Сежурне пообещал продолжить военную поддержку Украины. По его словам, Киев может рассчитывать на Францию. Министр утверждает, что последствия поражения Украины будут значительными не только в политическом, но и в экономическом плане.

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«Французская пшеница окажется под угрозой на мировых рынках. Победа России <…> — это трагедия для наших фермеров», — пояснил он.

Чтобы избежать высокой инфляции и проблем с продовольствием, Париж обязан оказывать содействие президенту Украину Владимиру Зеленскому, подытожил Сежурне.

Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы летом 2023 года. В Кремле заявляли, что сейчас нет перспектив для продления соглашения.