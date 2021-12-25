Forbes включил создателя Ethereum Бутерина в список самых заметных новых миллиардеров

Создатель блокчейн-платформы Ethereum Виталик Бутерин вошел в число самых заметных новых миллиардеров. Forbes оценил его состояние примерно в 1,3 миллиарда долларов.

Бутерин то выпадал из списка миллиардеров, то снова входил в него. Журнал объяснил изменения колебаниями стоимости криптовалюты, которая считается второй крупнейшей по капитализации.

Сейчас показатели Etherеum, по данным Coinmarketcap, немного ниже 490 миллиардов долларов. Курс криптовалюты за последние сутки показал рост на 3,4% — до 4,09 тысячи долларов.

Самым богатым миллиардером из списка стала вдова основателя сети казино и курортов Las Vegas Sands Мириам Адельсон. Большую часть ее состояния в 27,1 миллиарда долларов составляет унаследованная Адельсон доля в компании.

Большинство новых миллиардеров, попавших в список в 2021 году, оказались гражданами Китая. Всего их 160 человек. Американцев в списке Forbes 100, представителей Германии и Индии — по 20 человек.

Всего в список включили 400 человек, общее состояние которых превысило один триллион долларов.