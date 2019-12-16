Forbes включил главу Wildberries в список самых заметных новых миллиардеров

Издание отметило, что Бакальчук раньше была учительницей английского языка, но в 2019 году стала второй женщиной из России, вошедшей в список миллиардеров. По оценкам Forbes, интернет-магазин Wildberries ежедневно привлекает около двух миллионов посетителей из России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

Самой молодой миллиардершей, самостоятельно нажившей состояние, издание назвало Кайли Дженнер. Она заработала миллиард к 21 году, создав марку Kylie Cosmetics. В ноябре девушка продала бренд за 600 миллионов долларов.

Кроме того, среди заметных миллиардеров производитель батончиков King Дэниел Любецки, инвесторы Герберт Вертхайм и Орландо Браво. В списке также Маккензи Безос, которая после развода с основателем Amazon Джеффом Безосом, получила 34,5 миллиарда долларов.

Компания Wildberries была основана в 2003 году Татьяной Бакальчук и ее мужем. Сейчас в ассортименте магазина более 2,6 миллиона товаров: одежда и аксессуары, косметика, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги.