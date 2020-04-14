Forbes: у правительства РФ есть антикризисный план на триллион рублей

Почти 520 миллиардов рублей кабмин планирует потратить на антикризисные меры и еще 430 миллиардов — на госгарантии.

Малому и среднему бизнесу пойдет около 100 миллиардов рублей, из них 20 — на шестимесячную отсрочку по уплате страховых взносов предприятиям пострадавших отраслей. Еще 67 миллиардов из 100 — на расширение перечня пострадавших отраслей. Торговые центры получат отсрочку по уплате налогов и страховых взносов, за исключением НДС. На это пойдет 20 миллиардов рублей.

Системообразующие предприятия, в случае сохранения рабочих мест за сотрудниками, получат госгарантию в 50% и субсидирование 6% от ставки кредита на год.

Также в антикризисный пакет войдет, по данным Forbes, секторальная поддержка в сфере строительства, авиаперевозок, автомобильной и легкой промышленности. Туда же войдет софинансирование из бюджета программ развития российских регионов и программ импортозамещения.

Правительство собирается снизить суммы обеспечения по государственным контрактам и повысить авансовые платежи по госзакупкам до половины суммы контракта и прочие меры.

Также обсуждается расширение программы беспроцентных «зарплатных» кредитов средним и крупным предприятиям. Такие меры рассматриваются, чтобы предотвратить всплеск безработицы.

Как сообщил Forbes, новый антикризисный план могут представить уже в этот четверг, 16 апреля.

Ранее столичный штаб по экономике сообщил, что московский бизнес получит поддержку в размере 25 миллиардов рублей.