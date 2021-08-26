Forbes составил рейтинг крупнейших российских инвесторов в экологию и благотворительность

Журнал Forbes составил список крупнейших российских импакт-инвесторов, в основу которого легли их вложения в благотворительность, социальные и экологические проекты. Об этом написал сайт kp.ru.

Возглавил список Денис Свердлов — владелец стартапа по производству электромобилей Arrival, вложивший 5,65 миллиарда долларов. Второе место занимает Алишер Усманов, глава USM Holdings — 2,99 миллиарда долларов. На третьем месте оказался владелец бизнес-группы «Ренова» Виктор Вексельберг — 2,53 миллиарда инвестиций.