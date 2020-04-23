Forbes составил рейтинг главных покупателей российской нефти

Крупнейшим покупателем российской нефти назвали China National United Oil Corporation (Chinaoil). В 2019 году компания купила 39,7 миллиона тонн российской нефти на 18,3 миллиарда долларов.

Рейтинг 20 крупнейших покупателей российской нефти составил журнал Forbes. Издание отметило, что первые четыре места не изменились. Возглавляет рейтинг China National United Oil Corporation, причем Китай в принципе является самым крупным покупателем российской нефти.

На втором месте швейцарский трейдер «Лукойла» Litasco, который купил в 2019-м 38,3 миллиона тонн нефти на сумму 17,4 миллиарда долларов. На третьем — Rosneft Trading (28 миллионов тонн нефти на 12,5 миллиарда долларов), на четвертом — Total (22,8 миллиона тонн на 10,2 миллиарда долларов).

Источник фото: Forbes

На пятом месте оказалась китайская компания СEFC, которая в 2019 году купила 9,3 миллиона тонн нефти, потратив на это 4,5 миллиарда долларов. Издание отметило, что купленную в России нефть СEFC поставляет не только в Китай, но и в Японию, Болгарию, Румынию, Италию и другие страны.

В прошлом рейтинге пятое место занимала польская компания Orlen. Она сократила закупки после загрязнения нефтепровода «Дружба».