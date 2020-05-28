Fоrbеs: Порошенко вошел в тройку самых богатых бизнесменов Украины

По данным издания, состояние Порошенко составляет примерно 1,4 миллиарда долларов. Основная его часть — прибыль от кондитерской корпорации Roshen.

На втором месте владелец группы «Интерпайп» Виктор Пинчук с примерно таким же капиталом. На первом месте оказался горно-металлургический магнат Ринат Ахметов с состоянием в 2,8 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что российская кондитерская фабрика «Рот Фронт» судится с компанией Roshen. Предметом спора стали похожие этикетки конфет «Ромашка». «Рот Фронт» выступил против регистрации Roshen этикетки с изображением ромашки. По мнению компании, это может привести к путанице у потребителей. Российская компания подала иск в Общий суд Европейского союза по этому вопросу еще в 2017 году и выиграла процесс. Однако в сентябре 2018-го решение аннулировали. Там пришли к выводу, что два торговых знака непохожи. Сейчас «Рот Фронт» обжаловал этот вердикт.