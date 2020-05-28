    28 мая 2020, 14:33

    Fоrbеs: Порошенко вошел в тройку самых богатых бизнесменов Украины

    Дарья Морозова

    Бывший президент Украины Петр Порошенко занял третье место среди ста самых состоятельных бизнесменов страны. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на украинский Forbes.
    Fоrbеs: Порошенко вошел в тройку самых богатых бизнесменов Украины

    По данным издания, состояние Порошенко составляет примерно 1,4 миллиарда долларов. Основная его часть — прибыль от кондитерской корпорации Roshen.

    На втором месте владелец группы «Интерпайп» Виктор Пинчук с примерно таким же капиталом. На первом месте оказался горно-металлургический магнат Ринат Ахметов с состоянием в 2,8 миллиарда долларов.

    Ранее стало известно, что российская кондитерская фабрика «Рот Фронт» судится с компанией Roshen. Предметом спора стали похожие этикетки конфет «Ромашка». «Рот Фронт» выступил против регистрации Roshen этикетки с изображением ромашки. По мнению компании, это может привести к путанице у потребителей. Российская компания подала иск в Общий суд Европейского союза по этому вопросу еще в 2017 году и выиграла процесс. Однако в сентябре 2018-го решение аннулировали. Там пришли к выводу, что два торговых знака непохожи. Сейчас «Рот Фронт» обжаловал этот вердикт.