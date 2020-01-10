Forbes пополнил свой список долларовых миллиардеров России двумя именами

У обоих предпринимателей состояние превысило миллиард долларов после того, как они договорились с американским венчурным фондом Insight Partners о продаже Veeam Software за пять миллиардов долларов. Предполагается завершить процедуру покупки в первом квартале нынешнего года, а Тимашев и Баронов должны будут покинуть руководство стартапа.

Компания разрабатывает программные продукты для резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности и облачного хранения. У Veeam Software более 365 тысяч клиентов в 160 странах мира и офисы в 30 странах мира.

Ранее Forbes назвал российских бизнесменов, больше всего обедневших за минувшее десятилетие. Эксперты оценили их состояние на 2010 и 2019 года. Первая строчка в рейтинге досталась Олегу Дерипаске.