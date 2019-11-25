Forbes опубликовал рейтинг отраслей с самыми высокооплачиваемыми топ-менеджерами
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Самые высокие зарплаты топ-менеджеров зафиксировали в нефтегазовых компаниях с выручкой свыше трех миллиардов долларов. Средний объем выплат президентам компаний и гендиректорам в 2019 году в них вырос до 3,28 миллиона долларов, то есть на 45%.
Руководители предприятий тяжелой индустрии оказались на втором месте рейтинга со средней зарплатой 1,78 миллиона долларов.
Тройку лидеров замкнули топ-менеджеры телекоммуникационных компаний с выручкой более миллиарда долларов. Средний объем выплат руководителям высшего звена составил 1,29 миллиона долларов.
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Далее расположились инвестиционные банки с зарплатой 1,2 миллиона долларов, коммерческие кредитные организации, где этот показатель составил 1,09 миллиона.
Далее идут торговые сети (970 тысяч долларов) и транспортные компании (920 тысяч). Затем — строительные и девелоперские (710 тысяч), страховые компании (670 тысяч), а также производители потребительских товаров (590 тысяч), агрохолдинги (520 тысяч), фармацевтические компании (400 тысяч).