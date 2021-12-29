Forbes огласил список самых разбогатевших россиян за 2021 год

Создатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стали самыми разбогатевшими россиянами за 2021 год. Они оказались на вершине рейтинга роста стоимости состояний российского списка Forbes.

Благосостояние Дурова возросло на 13,81 миллиарда долларов и составило к 20 декабря 17,24 миллиарда. К такому увеличению капиталов привел рост количества новых пользователей Telegram. По словам авторов материала Forbes, базу пользователей мессенджер резко нарастил именно в уходящем году. Это произошло в том числе из-за сбоев в работе Facebook (сейчас Meta — прим. ред.), который объединил под собой в том числе Instagram и WhatsApp — людям был нужен альтернативный мессенджер.

Бакальчук же стала располагать 13,02 миллиардами долларов, ее капитал подрос на 11,92 миллиарда. К этому привело развитие ее бизнеса — ретейлера Wildberries, увеличившего объемы оборотов за год почти в два раза.

Еще три почетных места в первой пятерке заняли российские предприниматели Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов и Вагит Алекперов.