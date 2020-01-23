Forbes обновил список королей российской недвижимости

Крупнейшими активами компании Нисанова и Илиева стали агрокластер «Фуд Сити», ТРЦ «Европейский», гостиница Radisson Collection Украина. Этой весной они откроют Щелковский автовокзал с многоуровневым паркингом и торгово-развлекательным центром. К 2023 году закончится реконструкция СК «Олимпийский», чья площадь значительно увеличится.

Второе место досталось группе «Ташир» Самвела Карапетяна. По сравнению с лидером списка доход этой компании ниже почти в три раза — 655 миллионов долларов. На сегодня самые крупные объекты группы ТРЦ «Рио» на Дмитровском шоссе, ТРЦ «Европарк» на Рублевском шоссе и гостиница Novotel Moscow City. Еще 14 объектов недвижимости сейчас строятся.

Третье место получила группа «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых. Сдача площадей в аренду принесла компании в прошлом году 580 миллионов долларов. Крупнейшие объекты: отель Moscow Marriott Grand и ТЦ «Калейдоскоп». «Сафмар» один из самых строгих арендодателей. К примеру, если арендующий помещения салон красоты не открывается в праздники, то его штрафуют. По итогам 2020 года доходы «Сафмар» от ренты увеличатся: совместно с РЖД группа построила многофункциональный центр «Орбион» с транспортным узлом в Сколкове.

Четвертое место досталось Ingka Centres, владельцу 14 торговых центров под брендом «Мега». Доход от сдачи помещений в аренду в прошлом году составил 510 миллионов долларов. В планах открыть в 2021 году еще один торговый центр.

Замыкает пятерку Gleden Invest Александра Клячина. В прошлом году арендная плата принесла компании 380 миллионов долларов. Фирма владеет деловым кварталом «Красная роза» и «Даниловской мануфактурой». В прошлом году фирма купила бизнес-центр БЦ Mebe One Khimki Plaza, увеличив площадь своей недвижимости на 42 тысячи квадратных метров.

В рейтинге впервые появились два новичка. Первая — это «Синдика» сенатора Арсена Канокова с доходом 95 миллионов долларов. Компания заняла в рейтинге 24-е место. Основной доход фирма получает от сдачи в аренду рыночных площадей в регионах и от гостиниц на черноморском побережье.

Вторым новичком стал «Славянский мир» бизнесмена Владимира Лещикова с доходом 85 миллионов долларов. В рейтинге 27-е место. Компания владеет крупным участком земли на 41-м километре МКАД. Сейчас там находится рынок, но «Славянский мир» рассчитывает построить там многофункциональный комплекс с гостиницей, офисами и торговыми площадями.

Всего в списке представлено 30 российских и иностранных компаний-владельцев коммерческой недвижимости в России. Список составили на основании оценки доходов от аренды с вычетом НДС и расходов на эксплуатацию.