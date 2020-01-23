    23 января 2020, 12:48

    Forbes обновил список королей российской недвижимости

    Анатолий Минкин

    Компанией, которая зарабатывает больше всех на аренде недвижимости, стала компания «Киевская площадь» бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева. В 2019 году этот бизнес принес им 1,6 миллиарда долларов. «Киевская площадь» стала лидером списка королей российской недвижимости по версии журнала Forbes.
    Forbes обновил список королей российской недвижимости

    Крупнейшими активами компании Нисанова и Илиева стали агрокластер «Фуд Сити», ТРЦ «Европейский», гостиница Radisson Collection Украина. Этой весной они откроют Щелковский автовокзал с многоуровневым паркингом и торгово-развлекательным центром. К 2023 году закончится реконструкция СК «Олимпийский», чья площадь значительно увеличится.

    Второе место досталось группе «Ташир» Самвела Карапетяна. По сравнению с лидером списка доход этой компании ниже почти в три раза — 655 миллионов долларов. На сегодня самые крупные объекты группы ТРЦ «Рио» на Дмитровском шоссе, ТРЦ «Европарк» на Рублевском шоссе и гостиница Novotel Moscow City. Еще 14 объектов недвижимости сейчас строятся.

    Третье место получила группа «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых. Сдача площадей в аренду принесла компании в прошлом году 580 миллионов долларов. Крупнейшие объекты: отель Moscow Marriott Grand и ТЦ «Калейдоскоп». «Сафмар» один из самых строгих арендодателей. К примеру, если арендующий помещения салон красоты не открывается в праздники, то его штрафуют. По итогам 2020 года доходы «Сафмар» от ренты увеличатся: совместно с РЖД группа построила многофункциональный центр «Орбион» с транспортным узлом в Сколкове.

    Четвертое место досталось Ingka Centres, владельцу 14 торговых центров под брендом «Мега». Доход от сдачи помещений в аренду в прошлом году составил 510 миллионов долларов. В планах открыть в 2021 году еще один торговый центр.

    Замыкает пятерку Gleden Invest Александра Клячина. В прошлом году арендная плата принесла компании 380 миллионов долларов. Фирма владеет деловым кварталом «Красная роза» и «Даниловской мануфактурой». В прошлом году фирма купила бизнес-центр БЦ Mebe One Khimki Plaza, увеличив площадь своей недвижимости на 42 тысячи квадратных метров.

    В рейтинге впервые появились два новичка. Первая — это «Синдика» сенатора Арсена Канокова с доходом 95 миллионов долларов. Компания заняла в рейтинге 24-е место. Основной доход фирма получает от сдачи в аренду рыночных площадей в регионах и от гостиниц на черноморском побережье.

    Вторым новичком стал «Славянский мир» бизнесмена Владимира Лещикова с доходом 85 миллионов долларов. В рейтинге 27-е место. Компания владеет крупным участком земли на 41-м километре МКАД. Сейчас там находится рынок, но «Славянский мир» рассчитывает построить там многофункциональный комплекс с гостиницей, офисами и торговыми площадями.

    Всего в списке представлено 30 российских и иностранных компаний-владельцев коммерческой недвижимости в России. Список составили на основании оценки доходов от аренды с вычетом НДС и расходов на эксплуатацию.