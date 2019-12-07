Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года

Эта сумма возникла благодаря гастрольному туру певицы, новой сделке со звукозаписывающей компанией и рекламным контрактам. Свифт уже занимала первое место рейтинга в 2016 году. Тогда ее годовой доход оценивали в 170 миллионов долларов.

На второй строчке рэпер Канье Уэст, заработавший 150 миллионов долларов не в последнюю очередь благодаря росту продаж своих кроссовок Yeezy. Третье место у британского поп-музыканта Эда Ширана (110 миллионов долларов).

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Далее идут калифорнийские рокеры The Eagles (100 миллионов долларов), британец Элтон Джон (84 миллиона долларов), а также дуэт Бейонсе и Jay-Z (81 миллион).

В целом десять самых высокооплачиваемых музыкантов мира, по подсчетам Forbes, заработали свыше миллиарда долларов до вычета налогов. В прошлом году суммарный заработок десяти топовых исполнителей составил 886 миллионов. Журнал подсчитывает доход музыкантов с июня прошлого года по июнь нынешнего.

В августе 2019 года Forbes назвал Тейлор Свифт самой высокооплачиваемой певицей мира. Вторую строчку топа заняла Бейонсе, на третьей оказалась Рианна.