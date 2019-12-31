Forbes назвал обедневших миллиардеров десятилетия

В 2010 году доходы Дерипаски составляли 10,7 миллиарда долларов. За прошедшие с тех пор 10 лет он скатился до четырех миллиардов в год. Причиной обнищания богача называют наложенные на него санкции США. В январе 2019 года ограничения против компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» были сняты, но остальные активы Дерипаски и он сам остались под санкциями.

Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков оказался на второй строчке рейтинга. Ворочая в 2010 году 7,5 миллиардами долларов, к концу десятилетия он «похудеет» более чем на шесть миллиардов. Сейчас его состояние оценивается в 2,1 миллиарда долларов.

Председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин в 2010 году обладал состоянием в 6,4 миллиардов долларов. За десятилетие он растерял свои богатства и к концу 2019 года подошел с суммой в 500 миллионов долларов. Таким образом за 10 лет он потерял чуть меньше шести миллиардов долларов.