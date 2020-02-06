Forbes назвал самых богатых россиян

Совладельца «Норникеля» Владимира Потанина назвали самым богатым человеком России. Forbes подсчитал его состояние — оказалось, что в его распоряжении 25,1 миллиарда долларов.

«Произошло это благодаря последовательному росту акций „Норникеля“, главного актива Потанина (сейчас миллиардеру принадлежит 34,6% акций компании)», — объяснили в редакции журнала, как Потанин стал самым богатым россиянином.

На втором месте оказался глава «Лукойла» Вагит Алекперов. Он отстает от Потанина всего на 100 миллионов долларов. Журнал отметил, что Алекперов никогда не возглавлял рейтинг, но в будущем у него есть реальные шансы на это.

Лидер прошлогоднего списка переместился на третью строчку. Речь идет о главе и совладельце «Новатэка» Леониде Михельсоне. Его состояние — 24,9 миллиарда долларов. Журналисты объяснили, что он упал на две строчки вниз не по тому, что он обеднел (в прошлом году его активы оценили на 24 миллиарда долларов). Дело в том, что его состояние росло не так значительно, как у конкурентов.

Ранее американское агентство Bloomberg опубликовало свой рейтинг. Аналитики заявили, что за январь 2020 года состояние российских богачей уменьшилось на 7,77 миллиарда долларов.